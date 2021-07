Covid, dati 31 luglio 2021 | +777 positivi in Lombardia | Cremona +30

Sono 30 i nuovi contagiati in provincia di Cremona, 777 in Lombardia e 6.513 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 31 luglio 2021, sul fronte Covid-19. Nella nostra regione in calo i ricoverati, sia in reparto che in terapia intensiva.

Covid, i dati del 31 luglio

Il report a Cremona e provincia segnala oggi 30 nuovi casi. Per quanto riguarda la Lombardia, invece, ci sono 777 nuovi positivi contro i 678 di venerdì (giovedì 661, mercoledì 720, martedì 641, lunedì 177, domenica 461 e sabato scorso 574).

I dati in Lombardia

I nuovi casi positivi: 777;

i tamponi processati: 39.400 (ieri 36.583),

rapporto positivi/tamponi all'1,9% (ieri 1,8%);

i ricoverati in terapia intensiva: 25 (-1);

i ricoverati non in terapia intensiva: 206 (-5);

i decessi: 4 (ieri 1)

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 57;

Brescia: 37;

Como: 63;

Cremona: 30;

Lecco: 8;

Lodi: 15;

Mantova: 46;

Milano: 231;

Monza e Brianza: 47;

Pavia: 28;

Sondrio: 3;

Varese: 161.

I dati nazionali

In Italia oggi si sono registrati 6.513 casi (ieri 6.619) a fronte di 264.860 tamponi (con il tasso di positività al 2,4% contro il 2,6% di ieri). La regione con più contagiati è la Sicilia con 901 casi, seguita da Lombardia 777, Lazio 742, Emilia Romagna 700, Toscana 641, Veneto 629, Campania 471 e Sardegna 308.

A livello nazionale i ricoverati in reparto sono 1.851 (ieri 1.812), mentre in terapia intensiva sono 214 (ieri 204). Sono invece 16 le vittime per un totale di 128.063 dall'inizio della pandemia.