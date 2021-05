Covid, dati 30 maggio 2021 | +458 positivi in Lombardia | Cremona +11

I nuovi casi in Lombardia sono 458 e 2.949 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 30 maggio 2021, sul fronte Covid-19. Dati in diminuzione rispetto a ieri a livello lombardo a causa di un numero minore di tamponi processati. E, infatti, il tasso di positività torna leggermente a salire (dall’1,3 all’1,6%). In leggera crescita, invece, i numeri del Bresciano, ma si tratta di variazioni fisiologiche.

I dati di oggi in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 458 nuovi positivi contro i 661 di sabato (venerdì 661, giovedì 739, mercoledì 606, martedì 505, lunedì 249 e domenica scorsa 711).

I nuovi casi positivi: 458; i tamponi processati: 28.195 (ieri 44.888) con un rapporto tamponi/positivi all’1,6 (ieri 1,3%); i ricoverati in terapia intensiva: 246 (+3); i ricoverati non in terapia intensiva: 1.076 (-55); i decessi: 5 (ieri 13), mentre dall’inizio della pandemia sono 33.598.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 50; Brescia: 62; Como: 20; Cremona: 11; Lecco: 19; Lodi: 1; Mantova: 24; Monza e Brianza: 32; Milano: 157; Pavia: 37; Sondrio: 10; Varese: 24.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 2.949 nuovi positivi al Covid contro i 3.351 di sabato (venerdì 3.738, giovedì 4.147, mercoledì 3.937, martedì 3.224, lunedì 2.490 e domenica scorsa 3.995). I tamponi processati sono 164.495 (ieri 247.330) con il rapporto positivi/tamponi all’1,79% (ieri 1,3%). Le vittime 44 (ieri 83), dall’inizio della pandemia sono 126.046. Le regioni con più contagiati sono Lombardia 458, Campania 385, Sicilia 348, Lazio 278, Toscana 263, Piemonte 233 ed Emilia Romagna 190.