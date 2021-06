Covid, dati 30 giugno 2021 | +129 positivi in Lombardia | Cremona +6

Covid, i dati di mercoledì 30 giugno 2021: in Lombardia effettuati 32.346 tamponi, i positivi sono lo 0,3%.

Covid, i dati del 30 giugno

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 32.346 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,3%). In provincia di Lecco non si registra nessun nuovo caso.

I numeri di oggi:

i tamponi effettuati: 32.346, totale complessivo: 11.589.134

i nuovi casi positivi: 129

in terapia intensiva: 51 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 218 (-30)

i decessi totale complessivo: 33.780 (+2)

I nuovi casi per provincia: