Covid, dati 3 giugno 2021 | +277 positivi in Lombardia | Cremona +5

Covid, i dati di giovedì 3 giugno 2021 in Lombardia. Presidente Fontana: "Continuano a diminuire i ricoveri, terapie intensive sotto quota 200, nei reparti meno di 1.000 pazienti. Si avvicina la zona bianca". Effettuati 14.750 tamponi, i positivi sono 277 (1,8%).

"Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca".