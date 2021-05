Covid, dati 29 maggio 2021 | +620 positivi in Lombardia | Cremona + 10

620 nuovi casi in Lombardia e 3.351 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 29 maggio 2021, sul fronte Covid-19. Dati in diminuzione rispetto a ieri nonostante un numero simile di tamponi processati e, infatti, il tasso di positività scende ancora: è all’1,3%. Nella nostra regione continuano a diminuire i ricoverati Covid, sia in terapia intensiva che in medicina generale. In calo anche le vittime.

I dati di oggi in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 620 nuovi positivi contro i 661 di venerdì (giovedì 739, mercoledì 606, martedì 505, lunedì 249, domenica 711 e sabato scorso 828).

620; i tamponi processati: 44.888 (ieri 45.540) con un rapporto tamponi/positivi all’1,3 (ieri 1,4%); i ricoverati in terapia intensiva: 243 (-5); i ricoverati non in terapia intensiva: 1.131 (-102); i decessi: 13 (ieri 29), mentre dall’inizio della pandemia sono 33.593.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 89; Brescia: 54; Como: 38; Cremona: 10; Lecco: 16; Lodi: 3; Mantova: 12; Monza e Brianza: 67; Milano: 203; Pavia: 14; Sondrio: 9; Varese: 74.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 3.351 nuovi positivi al Covid contro i 3.738 di venerdì (giovedì 4.147, mercoledì 3.937, martedì 3.224, lunedì 2.490, domenica 3.995 e sabato scorso 4.717). I tamponi processati sono 247.330 (ieri 249.911) con il rapporto positivi/tamponi all’1,3% (ieri 1,5%). Le vittime 83 (ieri 126), dall’inizio della pandemia sono 126.002. Le regioni con più contagiati sono Lombardia 620, Sicilia 385, Campania 331, Lazio 307, Puglia 269, Emilia Romagna 224 e Toscana 200.