Covid, dati 24 novembre 2021 | +2.207 positivi in Lombardia | Cremona +128

13 decessi

Il tasso di positività sale all'1,9%.

Covid, i dati di mercoledì 24 novembre 2021 in Lombardia: effettuati 113.920 tamponi, i positivi sono l'1,9%.

Covid, i dati del 24 novembre

In Lombardia salgono i contagi ma diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7). In aumento di 5 unità invece quelli in terapia intensiva. A fronte di 113.920 tamponi effettuati, sono 2.207 i nuovi positivi (1,9%). Alto il numero delle vittime: 13 nelle ultime 24 ore.

I numeri di oggi:

i tamponi effettuati: 113.920, totale complessivo: 19.853.014

i nuovi casi positivi: 2.207

in terapia intensiva: 72 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 729 (-7)

i decessi, totale complessivo: 34.311 (+13)

I nuovi casi per provincia: