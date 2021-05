Covid, dati 23 maggio 2021 | +711 positivi in Lombardia | Cremona +24

Covid, 711 nuovi casi in Lombardia e 3.995 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 23 maggio 202. Dati ancora in diminuzione ma con un minor numero di tamponi processato (il tasso di positività, infatti, sale al 2,1%). Nella nostra regione continuano a diminuire i ricoverati, sia in terapia intensiva che in reparto.

I dati di oggi in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 711 nuovi positivi contro gli 828 di sabato (venerdì 847, giovedì 1.003, mercoledì 936, martedì 598, lunedì 675 e domenica scorsa 796):

I nuovi casi positivi: 711;

i tamponi processati: 32.977 (ieri 47.376) con un rapporto tamponi/positivi al 2,1% (ieri 1,7%);

i ricoverati in terapia intensiva: 294 (-4);

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.480 (-86);

i decessi: 9 (ieri 11), mentre dall’inizio della pandemia sono 33.471.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 80;

Brescia: 103;

Como: 39;

Cremona: 24;

Lecco: 19;

Lodi: 11;

Mantova: 45;

Milano: 242;

Monza e Brianza: 64;

Pavia: 24;

Sondrio: 16;

Varese: 31.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi a livello nazionale 3.995 nuovi positivi al Covid contro i 4.717 di sabato (venerdì 5.218, giovedì 5.741, mercoledì 5.506, martedì 4.452, lunedì 3.455 e domenica scorsa 5.753).

I tamponi processati sono 179.391 i tamponi (ieri 286.603) con il rapporto positivi tamponi al 2,2% (ieri 1,6%). Le vittime 72 (ieri 125), dall’inizio della pandemia sono 125.225.

Le regioni con più contagiati sono Lombardia 711, Campania 628, Lazio 413 e Toscana 382.