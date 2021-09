Covid, dati 13 settembre 2021 | +220 positivi in Lombardia | A Cremona nessun nuovo caso

Sono 220 i nuovi positivi da coronavirus a fronte di 15.008 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici). La percentuale tra nuovi positivi e tamponi effettuati oggi è all'1,46%. Più indicativo vedere la tendenza: la percentuale media dei casi su tamponi degli ultimi 7 giorni è stata dell'1,14%. Nei 7 giorni precedenti era all'1,26%.

Tutti i numeri del bollettino odierno

Il bollettino di lunedì 13 settembre ci dice che sono stati effettuati 15.008 tamponi, che portano il totale a 14.140.922. I nuovi casi sono 220, mentre i guariti-dimessi salgono a 831.029. Sale il dato delle persone ricoverate in Terapia intensiva in Lombardia: sono 62 (+2). Sale il numero dei ricoverati non in Terapia intensiva: sono 416, +4 rispetto a ieri. Il dato dei decessi: se ne registrano 3, che portano il totale a 33.956.