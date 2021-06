Covid, dati 12 giugno 2021 | +255 positivi in Lombardia | Cremona +7

Sette nuovi contagiati a Cremona e provincia, 255 in Lombardia e 1.723 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 12 giugno 2021 sul fronte del contagio Covid-19. Dati in diminuzione: in discesa anche il numero delle persone ricoverate in ospedale nella nostra regione.

I dati del 12 giugno

Il report della Regione a Cremona e provincia segnala oggi 7 nuovi casi. Per quanto riguarda la Lombardia, invece, ci sono 255 casi contro i 270 di venerdì.

I nuovi casi positivi: 255;

i tamponi processati: 36.238 con un rapporto tamponi/positivi allo 0,7%;

i ricoverati in terapia intensiva: 118 (-4);

i ricoverati non in terapia intensiva: 633 (-27);

i decessi: 13 (ieri 5), mentre dall’inizio della pandemia sono 33.720.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 38;

Brescia: 24;

Como: 7;

Cremona: 7;

Lecco: 3;

Lodi: 2;

Mantova: 4;

Milano: 69;

Monza e Brianza: 33;

Pavia: 18;

Sondrio: 6;

Varese: 35.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 1.723 nuovi positivi al Covid contro i 1.901 di venerdì (giovedì 2.079, mercoledì 2.199, martedì 1.896, lunedì 1.273, domenica 2.275 e sabato scorso 2.436). I tamponi processati sono 212.966 (ieri 217.610) con il rapporto positivi/tamponi allo 0,8% (come ieri).

Le vittime 52 (ieri 69), dall’inizio della pandemia sono 126.976. Le regioni con più contagiati sono Sicilia 263, Lombardia 255, Campania 187, Lazio 164, Toscana 146, Puglia 140, Emilia Romagna 105 e Piemonte 90.