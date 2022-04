Covid, dati 12 aprile 2022 | +11.669 positivi in Lombardia | Cremona +365

26 decessi

Tasso di positività al 12,8%.

Covid, i dati del 12 aprile

In Lombardia a fronte di 90.620 tamponi effettuati, sono 11.669 i nuovi positivi (12,8%). Salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 26 in più i letti occupati nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore i decessi registrati sono stati 26.

I numeri di oggi:

i tamponi effettuati: 90.620, totale complessivo: 35.691.769

i nuovi casi positivi: 11.669

in terapia intensiva: 43 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.105 (+1)

i decessi, totale complessivo: 39.500 (+26)

