Covid, dati 1 maggio 2021 | +2.139 positivi in Lombardia | Cremona +65

Resta stabile l’andamento del contagio in Lombardia. Secondo l’aggiornamento diffuso oggi, sabato 1 maggio 2021, sono 2.139 le persone positive all’infezione, a fronte di 59.144 tamponi analizzati. Ieri erano stati diagnosticati 2.214 contagi, grazie all’esecuzione di 53.645 test.

Covid, i dati di sabato 1 maggio

I nuovi casi accertati in provincia di Cremona sono 65. Continua il calo nel saldo totale dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva, scesi a 536 persone (14 in meno), così come diminuisce ancora anche quello degenti nei reparti non intensivi, in totale 3.403 pazienti (92 in meno). In lieve aumento il dato riferito alle vittime giornaliere: i morti accertati oggi sono 52 (ieri erano stati 41). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 32.922 persone a causa del Covid.

Nel dettaglio, ecco i numeri di oggi:

I nuovi casi positivi: 2.139;

i tamponi processati: 59.144 (ieri 53.640) con il rapporto tamponi/positivi che è al 3,61% (ieri 4,1%);

(ieri 53.640) con il rapporto tamponi/positivi che è al 3,61% (ieri 4,1%); i ricoveri in terapia intensiva: 536;

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.403;

i decessi: 52 (ieri 41), dall’inizio della pandemia sono 32.922.

I nuovi casi per provincia

Bergamo 163

Milano: 600

Brescia: 232

Como: 160

Cremona: 65

Lecco: 81

Lodi: 36

Mantova: 114

Monza e Brianza: 261

Pavia: 89

Sondrio: 38

Varese: 261

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 12.965 positivi contro i 13.446 di ieri (14.320 di giovedì, mercoledì 13.385, martedì 10.404, lunedì 8.444, domenica 13.158, sabato 13.817 e venerdì scorso 14.761).

Le vittime in Italia sono 226 (ieri 263) per un totale di 121.033 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 378.202 (ieri 338.771) con il rapporto con i positivi che è al 3,42% (ieri 3,4%).

Sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 61 unità rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 143 (ieri 137). Nei reparti sono invece ricoverate 18.381 persone (-559 rispetto a ieri).