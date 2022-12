Covid: contagi, ricoveri e decessi in calo in provincia di Cremona

In Lombardia i ricoveri in terapia intensiva sono stabili, 35 come settimana scorsa. Sono quelli ordinari a calare di oltre cento unità.

Dati in miglioramento

Ad inizio dicembre, i casi di Covid in provincia di Cremona, erano 1709. In meno di un mese sono già calati ai 730 di questa settimana, i dati sono in netto miglioramento. Ma calano notevolmente anche le vittime che dalle undici di settimana scorsa sono scese a tre in sette giorni.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia invece, i morti in una settimana sono stati 199 a fronte dei 246 di settimana scorsa. In Lombardia hanno perso la vita un totale di 44.688 persone. Migliorano anche i ricoveri che sono calati di 109 unità, dai 1274 del 23 dicembre ai 1165 del 30 dicembre mentre rimangono stabili le terapie intensive.

A Cremona 147 casi

Nella giornata di giovedì i nuovi casi sono stati: a Milano 892 (di cui 329 in città), a Bergamo 199, a Brescia 381, a Como 171, a Cremona 147, a Lecco 80, a Lodi 85, a Mantova 193, a Monza e Brianza 272, a Pavia 165, a Sondrio 28 e a Varese 250.

Nel frattempo prosegue il monitoraggio dei voli dalla Cina, giovedì erano 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato. Proseguono le analisi, per ora il sequenziamento non ha rivelato la presenza di nuove varianti e la situazione è completamente sotto controllo.