Riunito in Regione il Tavolo Tecnico sulla siccità, Coldiretti Cremona: “SOS semine, fondamentale garantire acqua per l’irrigazione”.

“SOS semine, fondamentale garantire acqua per l’irrigazione”

E’ sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole e trapianti di pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, in un territorio in cui le precipitazioni sono praticamente dimezzate. E’ quanto sottolinea Coldiretti Cremona, in occasione della convocazione del Tavolo Tecnico permanente sulla siccità, riunito ieri mattina, giovedì 27 aprile 2023, in Regione Lombardia per valutare le azioni da intraprendere per la gestione della stagione irrigua 2023 ormai imminente, alla luce delle condizioni delle riserve idriche attuali.

Con l’Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, l’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e l’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, erano presenti i Presidenti e i Direttori dei Consorzi di bonifica e irrigazione e dei Consorzi dell’Adda e Oglio oltre ai vertici di ANBI, delle Associazioni Agricole e delle società di produzione di energia idroelettrica.

La situazione permane critica

Come evidenziato dall’assessore Sertori, la situazione permane critica. Nonostante le piogge dei giorni scorsi abbiano portato un minimo sollievo ai territori dove si sono verificate, e abbiano incrementato i volumi invasati nei laghi di Como e Iseo, il contesto resta di grave carenza idrica. Il deficit si è ridotto ad un -39% rispetto ad un -56% di inizio mese - come evidenziato da ARPA Lombardia - ma rimane un contesto di deficit rispetto ad una condizione di normalità. Non aiuta la situazione del manto nevoso che secondo gli ultimi dati di ARPA è inferiore del 75-90% rispetto alla media storica. Quindi non si potrà contare più di tanto sullo scioglimento della neve nelle prossime settimane.

Deroga al DMV

Il consorzio dell’Adda ha già confermato che ai primi di maggio verrà presentata formalmente a Regione Lombardia la richiesta di deroga al DMV (Deflusso Minimo Vitale) per consentire di aumentare l’invaso dei laghi e mantenere un livello che permetta di poter usufruire di qualche settimana in più di irrigazione. Molto dipenderà anche dai dati delle precipitazioni previste per questo fine settimana che ARPA ha confermato essere nell’ordine dei 60 mm di pioggia soprattutto nei bacini del lago di Como e Iseo.

Opere idrauliche e idriche strategiche

In occasione della riunione del Tavolo tecnico in Regione, l’assessore Sertori ha fatto un passaggio sulla nomina di Matteo Salvini a Commissario straordinario alla Siccità con il quale ha già avuto modo di confrontarsi anche per capire quale sarà la linea di indirizzo che il Commissario intenderà dare al suo piano di azione. Salvini ha già manifestato l’intenzione di occuparsi prevalentemente dell’accelerazione della realizzazione di quelle opere idrauliche e idriche strategiche che da troppi anni sono ferme in attesa di fondi e di autorizzazioni, ha chiesto ai Consorzi di farsi promotori della presentazione o ripresentazione di quelle opere già cantierabili o in fase di studio di fattibilità in modo da poterne accelerare la realizzazione.

Attenzione massima sul territorio cremonese

L’attenzione e il lavoro dei consorzi presenti sul territorio cremonese è massima – hanno evidenziato Giannenrico Spoldi, presidente del Consorzio di Bonifica Dunas, e Mauro Begatti, presidente del Consorzio di Bonifica Navarolo –. I Consorzi stanno mettendo in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare una situazione delle irrigazioni come quella dello scorso anno, nonostante le condizioni siano purtroppo anche peggiori. Le prossime settimane saranno decisive e il tavolo ha programmato di riunirsi tra un mese circa per valutare la situazione e prendere le decisioni conseguenti.