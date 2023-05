Carolina Cortellini del CRIT Cremona Information Technology premiata dalla Regione Lombardia

A fronte delle oltre 170 candidature pervenute alla Regione, tra le menzioni spicca il nome di Carolina Cortellini

Alle ore 18:30 di oggi, sabato 27 maggio 2023, presso l’Auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia si terrà la cerimonia di consegna dei premi Rosa Camuna. Si tratta di un'onorificenza di prestigio della Regione conferita in occasione della “Festa della Lombardia” celebrata il 29 maggio.

A consegnare i premi saranno il Presidente del consiglio regionale Federico Romani e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il riconoscimento istituito al fine di valorizzare l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che contribuiscono allo sviluppo della Regione viene attribuito annualmente a persone o aziende che mettono in atto questi principi con progetti o azioni di valore.

A fronte delle oltre 170 candidature pervenute alla Regione, tra le menzioni spicca il nome di Carolina Cortellini, cofondatrice di Microdata Group e presidente del consorzio CRIT Cremona Information Technology. A Cortellini è stato riconosciuto il merito di aver dato vita a un Polo Tecnologico che rappresenta un centro di eccellenza per l’economia digitale del territorio.

“ È il CRIT Distretto per l’Innovazione ad essere il punto di riferimento delle realtà che vedono nel saper fare e nell’innovare l’avanguardia di oggi - afferma Cortellini - La passione che ci contraddistingue e che, insieme, ci ha permesso di realizzare questo ecosistema di aziende, startup e Università è lo stesso motore che ogni giorno ci dà energia per affrontare nuove sfide. Dedico questa menzione a chi, insieme a me, ha lavorato su questo progetto da oltre 10 anni."

Fontana, presidente della Regione Lombardia si è definito molto felice di riconoscere pubblicamente l’impegno di tante persone che per la Lombardia rappresentano motivo di orgoglio. E trova giusto che vengano ringraziate e premiate.

Il Presidente Fontana: "Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così, per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.