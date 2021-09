Bludental punta su Cremona e apre un nuovo centro in via Giuseppina 12

Sponsorizzato

Tecnologia, sicurezza e approccio umano. Un’equipe di odontoiatri e professionisti altamente specializzati e scelti sul territorio. Questi i punti cardine della filosofia di Bludental, il network italiano in forte espansione, che a Cremona inaugura il 29° centro odontoiatrico nazionale e il 12° in Lombardia, in 10 anni di attività

A Cremona i nuovi pazienti Bludental saranno seguiti da un team altamente specializzato che si prenderà cura a 360 gradi della bocca durante l’intero percorso di cure. Il team è composto da specialisti del territorio, uno per ogni branca dell’odontoiatria, dall’implantologia alla parodontologia, dall’estetica all’igiene orale, passando per l’endodonzia e l’ortodonzia.

Nel team sono presenti le figure dello gnato-posturologo e del pedodonzista per i più piccoli, importanti per rispondere a tutte le esigenze del paziente in un solo Centro dentistico.

Il nuovo ambulatorio Bludental di Cremona utilizza le più avanzate tecnologie odontoiatriche.

Lo scanner intraorale che, grazie all’emissione di un raggio luminoso, rileva l’impronta dentale 3D, il laser al diodo per lo sbiancamento dentale e il trattamento della parodontite e la Tomografia Computerizzata per le TAC dentali.

Tra i percorsi di cura spiccano l’Implantologia Computer Guidata e l’Ortodonzia Trasparente.

La prima è un trattamento sicuro e poco invasivo per l’inserimento degli impianti dentali che, grazie a un software 3D, permette di effettuare un intervento estremamente preciso, senza incisioni né punti di sutura nella maggior parte dei casi.

L’Ortodonzia trasparente, invece prevede l’utilizzo di mascherine trasparenti, quindi gradevoli dal punto di vista estetico e facili da usare, in grado di allineare progressivamente i denti in modo pratico e non invasivo.

Nei Centri Bludental, inoltre, vengono osservati due Protocolli cardine per la salute e sicurezza dei pazienti.

Il Protocollo Dente Salvo si prefigge la conservazione dei denti naturali il più a lungo possibile, promuovendo la cultura della prevenzione e dell’igiene orale.

Il Protocollo Paziente Protetto, invece, prevede il rispetto nei Centri delle più elevate misure anti-covid 19, nonché l’applicazione di una scrupolosa igiene e pulizia di strumenti e superfici.

Completano l’offerta materiali di altissima qualità, accoglienza attenta e piani di pagamento personalizzati per venire incontro a ogni esigenza e garantire a tutti un sorriso in salute.

“Cremona è un capitolo importante del nostro percorso di crescita,” commenta il CEO dell’azienda, Fabio Valleriani. “Nonostante il periodo, Bludental è una realtà in forte espansione, che crea occupazione e punta sulle persone e sul territorio, consolidandosi come player leader del settore per esperienza e affidabilità. Per ogni ambulatorio selezioniamo 10 risorse tra staff e medici specializzati, garantendo la massima qualità del servizio e la migliore esperienza possibile ai nostri pazienti.”

Professionalità, tecnologia e qualità per tutti i pazienti. Grazie al processo di semplificazione societaria iniziata a fine novembre 2018 con l’ingresso del solido gruppo di investimento belga Verlinvest SA - legato al colosso AB InBev – l’azienda riesce ad abbattere i costi e a offrire un servizio di alto profilo, a prezzi accessibili a tutti.

BLUDENTAL è a Cremona in via Giuseppina 12 e riceve su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. Per informazioni e contatti: 0372 19.800.80, cremona@bludental.it, bludental.it.

BLUDENTAL, network italiano di centri odontoiatrici, nasce nel 2009 a Roma, dallo spirito imprenditoriale di Fabio Valleriani, che tutt’ora ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

Grazie ai solidi valori aziendali e al processo di semplificazione societaria iniziato a fine novembre 2018 con l’ingresso di Verlinvest SA – importante gruppo di investimento belga legato ad AB InBev – la società è costantemente in crescita e conta ad oggi una rete di 29 centri odontoiatrici in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Puglia.

Con oltre 250.000 pazienti e più di 400 tra dipendenti e collaboratori in tutta in Italia, si pone l’obiettivo di raggiungere, attraverso le aperture pianificate, il numero di 100 centri Bludental entro il 2025.

Grazie a un intero staff multidisciplinare a disposizione, che lavora in costante sinergia, il paziente riceve una consulenza competente e completa e un servizio assolutamente personalizzato e affidabile.