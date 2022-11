ASST Cremona contro le liste di attesa delle visite, offerte 80 ore extra

L'iniziativa promossa dalla regione ha concesso un fitto calendario di appuntamenti straordinari per tutto il mese di dicembre, per prenotare chiamate l'800 638 638

Prenotazioni aperte

Prosegue con successo l’iniziativa dell’ASST di Cremona promossa dalla regione Lombardia per contenere le liste di attesa delle visite. A dicembre saranno offerte più di 80 ore extra complessive, di cui 28 all’Ospedale di Cremona e 55 all’Oglio Po di Casalmaggiore. Il calendario con gli appuntamenti straordinari è già disponibile e le prenotazioni sono aperte.

L'iniziativa è rivolta esclusivamente ai residenti e domiciliati in Lombardia e per prenotare basta contattare il numero verde regionale 800 638 638 (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00) oppure recarsi agli sportelli CUP di Cremona (Largo Priori 1, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, sabato dalle 7.30 alle 12) o dell’Ospedale Oglio Po (Via Staffolo 51, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30).

Il calendario con gli appuntamenti

Per quanto riguarda l'ospedale di Cremona e le tac senza mezzo di contrasto gli appuntamenti sono sabato 3 dicembre dalle 14 alle 18, domenica 4 dicembre dalle 9 alle 13, sabato 10 dicembre dalle 14 alle 18, domenica 11 dicembre dalle 9 alle 13, sabato 17 dicembre dalle 14 alle 18 e domenica 18 dicembre dalle 9 alle 13. Per le mammografie invece, l'appuntamento è giovedì 22 dicembre dalle 20 a mezzanotte.

Sono molte di più le giornate di visita per le mammografie all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Le date sono: giovedì 1 dicembre, lunedì 5 e 12 dicembre, giovedì 15 e lunedì 19 dicembre, giovedì 22 e 29 dicembre sempre dalle 15.30 alle 16.30 mentre mercoledì 14 e 28 dicembre sarà dalle 20 alle 24.

Per quanto riguarda le tac senza mezzo di contrasto c'è mercoledì 14 dicembre dalle 20 alle 24 e sabato 17 dicembre dalle 14 alle 18. Per le tac con mezzo di contrasto saranno messi a disposizione due giovedì, il 22 e 28 dicembre dalle 20 a mezzanotte. Mentre per le radiografie tutti i mercoledì dal 7 al 28 dicembre dalle 15.30 alle 19.30. Se invece avete bisogno di una risonanza magnetica muscolo-scheletrica l'open day è sabato 17 dicembre dalle 14 alle 18.