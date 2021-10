Antinfluenzale e pneumococco, rinnovato accordo con farmacie per consegna a pediatri e medici

Vaccino antinfluenzale e pneumococco, in Lombardia rinnovato l'accordo con le farmacie per la consegna ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Le farmacie consegneranno presso i loro esercizi, ai Medici di Medicina Generale (Mmg) e ai pediatri di libera scelta (Pls), le fiale di vaccino antinfluenzale e pneumococco. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

I Mmg e i Pls che possono accedere al servizio sono quelli preventivamente autorizzati da ciascuna Agenzia per la tutela della salute (Ats).

“In questo modo – spiega Letizia Moratti – agevoliamo il prezioso lavoro del medico e del pediatra di famiglia che non sono costretti a recarsi presso l’azienda sanitaria (Asst) per avere i vaccini, con orari di apertura definiti e vincolanti, e in luoghi spesso lontani dallo studio medico. Ogni medico o pediatra inoltre ha la facoltà di ritirare i vaccini anche presso un’altra farmacia in Lombardia, anche al di fuori della sua Ats”.