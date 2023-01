Ance Cremona e l'incontro sulla rigenerazione urbana, attenzione alla sostenibilità

il convegno è stato svolto in collaborazione con il Comune di Cremona, Ance Lombardia, il Politecnico di Milano e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cremona.

RI-GENERIAMO spazi urbani

Venerdì 20 gennaio 2023 dalle 16 alle 18.30 nella Sala Conferenze della sede di Ance Cremona in via delle Vigne a Cremona si è svolto il convegno dal titolo: “RI-GENERIAMO spazi urbani per città a misura d’uomo”. Organizzato da Ance Cremona(l'associazione costruttori), il convegno è stato svolto in collaborazione con il Comune di Cremona, Ance Lombardia e altri enti.

In apertura dei lavori, il presidente di Ance Cremona Carlo Beltrami, dopo aver ringraziato i relatori per la loro disponibilità, ha individuato alcune tematiche sulle quali focalizzare azioni concrete da sviluppare nei prossimi anni. Dalle politiche per il territorio alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture alle politiche per il territorio.

Quello che conta è fornire certezze per i professionisti ma anche per le pubbliche amministrazioni. Fondamentale è sicuramente favorire la sostenibilità prevedendo politiche premiali che incentivino la produzione, l’acquisto ed il possesso di immobili ad alta efficienza energetica. Il settore delle costruzioni è tra i più coinvolti a livello globale al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale.

Tutelare la sicurezza e favorire la formazione

Un altro tema trattato è quello della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e con esso tutta una serie di risultati raggiunti come l’obbligo di applicazione del contratto nazionale edile ai fini del riconoscimento dei bonus fiscali. Una delle promesse per i prossimi anni è quella di favorire la formazione e accrescere l’occupabilità.

L’evento, moderato dal giornalista Giovanni Palisto, è stata l’occasione per esaminare le caratteristiche dell’attuale legge lombarda per la rigenerazione urbana grazie all’intervento del funzionario di Ance Lombardia Andrea Vescia, del vicesindaco di Cremona Andrea Virgilio e di altri esperti che hanno presentato le azioni dell’amministrazione sul tema e, in particolare, il progetto per il centro storico “Giovani in centro”.

Il convegno si è concluso con la presentazione dell'architetto Alessandro Bianchi, docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano-sede di Piacenza, che ha illustrato i progetti realizzati dagli studenti tra cui il Carbon Capture Tower entrato nella short list del premio internazionale Superscape 2022.

Numerosi spunti da sviluppare

Il materiale prodotto dagli studenti del Politecnico, raccolto nella mostra “Verso il Piano del Verde” esposta presso la sede di Ance Cremona, è in grado di comunicare attraverso elaborati grafici, tavole ed estratti tecnici le proposte delineate sulla città da un punto di vista delle connessioni possibili tra i paesaggi urbani ed extra urbani del territorio favorendo interventi per una mobilità lenta con i percorsi ciclabili e pedonali.

Al termine delle relazioni si è svolto un momento di confronto nel corso del quale il moderatore Palisto ha stimolato i relatori su alcune tematiche: dalla rigenerazione e ripristino di spazi a verde costruendo “case green” secondo la linea di indirizzo europea al tema del piano nazionale di ripresa e resilienza. La conclusione dell’incontro ha fornito numerosi spunti da sviluppare tra professionisti , imprese ed enti in futuri incontri pubblici da programmare nel corso dei prossimi mesi.